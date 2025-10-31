Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zeit der schweren Prüfungen (2)

WarnerStaffel 2Folge 11vom 31.10.2025
Folge 11: Zeit der schweren Prüfungen (2)

48 Min.Folge vom 31.10.2025

Während Ben und Großvater sich nach vielen Diskussionen gemeinsam auf den Weg gemacht haben, um einen Truthahn für das bevorstehende Erntedankfest zu schießen, passiert zu Hause etwas Schlimmes: John-Boy hat einen Unfall im Sägewerk. Wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn muss er sofort ins Krankenhaus und operiert werden. Das bedeutet jedoch, dass er seine Stipendiatenprüfung verpasst und damit seine Studienpläne gefährdet sind. Die Familie ist in großer Sorge ...

Warner
