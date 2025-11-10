Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Flitterwochen

Staffel 2Folge 17vom 10.11.2025
Flitterwochen

Die Waltons

Folge 17: Flitterwochen

43 Min.Folge vom 10.11.2025

Die Jahre der Weltwirtschaftskrise bedeuten auch für die Waltons eine Zeit schwerer Entbehrungen. Besonders Mutter Olivia kämpft einen täglichen Kampf gegen die Widrigkeiten des Alltags. Die immer wiederkehrende Hausarbeit erscheint ihr zusehends als Sisyphos-Arbeit, und am liebsten würde sie alles hinschmeißen. Da erkennt auch ihr Mann John, dass sie dringend eine Pause braucht. Trotz des Geldmangels beschließt er, die versäumten Flitterwochen nachzuholen ...

