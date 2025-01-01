Die Waltons
Folge 3: Das große Missverständnis
43 Min.
Als bei den Waltons wegen einer unbezahlten Rechnung der Strom gesperrt wird, überlegt jeder, wie er das Geld für die Rechnung aufbringen könnte. Olivia schickt den Großvater mit ihren letzten Cents los, um Kerzen zu kaufen. Doch diesem kommt unterwegs eine ganz andere Idee, wie er die Lage retten könnte. Als er zu lange fort bleibt, sucht Großmutter Ellen ihn mit John-Boy. Bei den Baldwin-Schwestern finden sie ihn schließlich - sehr zu Großmutters Ärger und Eifersucht ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
