Die Waltons
Folge 13: Die Erbschaft
43 Min.
Eine alte Freundin von Großmutter Ester ist gestorben und hat ihr 250 Dollar hinterlassen - für die Waltons ein hoher Betrag, von dem nach Esters Willen jeder in der Familie seinen Teil abbekommen soll. Den Hauptanteil möchte sie John-Boy für seine Ausbildung zukommen lassen. Doch nicht nur sie macht Pläne, was mit dem Geld geschehen soll - jeder in der Familie hat andere Vorstellung, wie man es verwenden könnte, und das führt schließlich zum Streit unter den Waltons ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH