Die Waltons
Folge 4: Der Verdacht
42 Min.Folge vom 22.10.2025
John-Boy muss sich mit einem gemeinen Verdacht herumschlagen: Weil er den Eisschrank der wohlhabenden Familie Claybourne repariert hat, nimmt man ihn ins Visier, als zwei silberne Becher der Familie abhanden kommen. Doch John-Boy lehnt es ab, sich gegenüber Sheriff Bridges, der ihn verhört, zu verteidigen - zu sehr fühlt er sich angegriffen und in seiner Ehre gekränkt. Er sieht es auch nicht ein, zu erklären, mit welchem Geld er die neuen Reifen für seinen Laster bezahlt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH