Die Waltons

WarnerStaffel 2Folge 8vom 28.10.2025
Folge 8: Ein guter Wurf

48 Min.Folge vom 28.10.2025

Der Waisenjunge Hobart Slank, ein ehemaliger Sommergast der Familie Walton, ist mittlerweile 17 Jahre alt und darf das Waisenhaus verlassen. Er überlegt, wie es für ihn in Zukunft weitergehen soll - am sehnlichsten wünscht er sich, ein erfolgreicher Baseballspieler zu werden. John-Boy hilft ihm, eine gute Gage auszuhandeln, als er von einem Verein engagiert wird. Doch dann passiert etwas Schreckliches: Hobart bricht sich die Wurfhand. Der Junge ist verzweifelt ...

Warner
