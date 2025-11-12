Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Nur noch ein Jahr

WarnerStaffel 2Folge 19vom 12.11.2025
Nur noch ein Jahr

Nur noch ein JahrJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 19: Nur noch ein Jahr

48 Min.Folge vom 12.11.2025

Die Waltons sind gut mit Red Turner befreundet, dem Leader einer erfolgreichen Band. Da Red häufig mit seiner Gruppe durch die Lande tourt, sind seine Frau Wilma und sein Sohn Seth während dieser Wochen gern gesehene Gäste bei den Waltons. Sie musizieren gemeinsam und haben viel Spaß miteinander. Der Schock ist unbeschreiblich, als sie eines Tages erfahren, dass Seth unheilbar an Leukämie erkrankt ist und voraussichtlich nur noch ein Jahr zu leben hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen