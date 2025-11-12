Die Waltons
Folge 19: Nur noch ein Jahr
48 Min.Folge vom 12.11.2025
Die Waltons sind gut mit Red Turner befreundet, dem Leader einer erfolgreichen Band. Da Red häufig mit seiner Gruppe durch die Lande tourt, sind seine Frau Wilma und sein Sohn Seth während dieser Wochen gern gesehene Gäste bei den Waltons. Sie musizieren gemeinsam und haben viel Spaß miteinander. Der Schock ist unbeschreiblich, als sie eines Tages erfahren, dass Seth unheilbar an Leukämie erkrankt ist und voraussichtlich nur noch ein Jahr zu leben hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen