Die Waltons
Folge 7: Der Preis
43 Min.Folge vom 27.10.2025
Die Waltons sind in freudiger Aufregung, weil das größte Fest von Walton's Mountain bevorsteht, das so genannte Jahresfest. Zu diesem Anlass wird regelmäßig ein Preis für etwas eigenhändig Hergestelltes vergeben, und alle Mitglieder der Walton-Familie legen sich mächtig ins Zeug, um etwas Schönes zu produzieren. Ein Politiker namens Oscar Cockrell wird dem Sieger den Preis verleihen. Cockrell war in seiner Jugend mit Olivia befreundet, und diese hält nun Rückschau ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen