Die Waltons
Folge 9: Wo die Liebe hinfällt
48 Min.Folge vom 29.10.2025
Bei einem Spaziergang im Wald findet Erin ein Rehkitz. Sie nimmt es mit nach Hause und will es unbedingt behalten, doch das ist strikt verboten. Die Waltons informieren den Jagdaufseher, der das kleine Reh abholt und wieder in der Wildnis aussetzt, wo es kurz darauf von Wilderern angeschossen wird ... Zur gleichen Zeit hat John-Boy wieder einmal einen Job angenommen: Er arbeitet als Pachteintreiber bei Mr. Foster. Doch diese Arbeit ist für ihn nicht das Richtige ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen