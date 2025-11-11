Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Hunderttausend Dollar

WarnerStaffel 2Folge 18vom 11.11.2025
Hunderttausend Dollar

Die Waltons

Folge 18: Hunderttausend Dollar

48 Min.Folge vom 11.11.2025

Eines Tages bietet ein Makler den Waltons viel Geld für ihr Haus an, das am Fuße von Walton's Mountain liegt. Zunächst lehnen sie kategorisch ab, doch als der Mann sein Angebot von 25.000 auf sage und schreibe 100.000 Dollar erhöht, kommt die Familie ins Grübeln: Die Zeiten der Wirtschaftskrise sind schließlich äußerst hart, und da es keine Aussicht auf eine baldige Besserung der Situation gibt, sagt John schweren Herzens zu. Doch seine Familie braucht mehr als Geld ...

