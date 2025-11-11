Die Waltons
Folge 18: Hunderttausend Dollar
48 Min.Folge vom 11.11.2025
Eines Tages bietet ein Makler den Waltons viel Geld für ihr Haus an, das am Fuße von Walton's Mountain liegt. Zunächst lehnen sie kategorisch ab, doch als der Mann sein Angebot von 25.000 auf sage und schreibe 100.000 Dollar erhöht, kommt die Familie ins Grübeln: Die Zeiten der Wirtschaftskrise sind schließlich äußerst hart, und da es keine Aussicht auf eine baldige Besserung der Situation gibt, sagt John schweren Herzens zu. Doch seine Familie braucht mehr als Geld ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
