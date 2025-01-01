Die Waltons
Folge 21: Ein Zuhause für Stevie
43 Min.
Über die Schulferien haben die Waltons den zehnjährigen Stevie bei sich aufgenommen, ein Kind, das die übrige Zeit des Jahres im Waisenhaus lebt. Doch Stevie scheint sich nicht besonders wohl zu fühlen. Er hat sich vorgenommen, sich gar nicht erst an die sympathische Familie zu gewöhnen, da er weiß, dass er ja doch wieder zurück ins Kinderheim muss. Doch John-Boy hat eine Idee, die nicht nur für Stevie, sondern auch für den netten Nachbarn Curtis Norton ganz wunderbar ist ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen