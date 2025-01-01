Die Waltons
Folge 21: Jason sucht seinen Weg
43 Min.
Jason hat eine besondere musikalische Begabung, auf die auch seine Lehrerin Miss Hunter aufmerksam wird. Sie legt ihm nahe, sich für ein Stipendium am noblen Kleinberg Konservatorium zu bewerben, und Jason stimmt der Idee begeistert zu. Leider hat er die Rechnung ohne seinen Vater gemacht: John will nämlich den wirtschaftlichen Aufschwung nutzen und das Sägewerk weiter ausbauen. Und dazu braucht er die Hilfe seines Sohnes, der dort als Möbeltischler arbeiten soll ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH