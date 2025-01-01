Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Lied der Liebe

Staffel 3Folge 23
Das Lied der Liebe

Das Lied der LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 23: Das Lied der Liebe

48 Min.

Ben ist zum ersten Mal so richtig verliebt und bemüht sich um die Gunst einer jungen Lady. Es handelt sich um die musikalisch begabte Sally Ann. Um ihr näherzukommen, schlägt er seinem Bruder Jason vor, sie als Sängerin zu engagieren. Jason hat nämlich ein neues Lied komponiert, das er in Bobby Bigelows Band singen will - ihm fehlt nur noch eine passende Begleitung. Da Jason nichts von Bens Gefühlen weiß, flirtet er heftig mit Sally Ann - sein Bruder ist schwer enttäuscht ...

