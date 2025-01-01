Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

John-Boys Sonntagspredigt

WarnerStaffel 4Folge 1vom 02.01.2026
John-Boys Sonntagspredigt

John-Boys SonntagspredigtJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 1: John-Boys Sonntagspredigt

48 Min.Folge vom 02.01.2026

Zur großen Freude der Bewohner von Walton's Mountain geben sich die Lehrerin Miss Hunter und der Pastor des Ortes, Reverend Fordwick, das Ja-Wort. Während sie in den Flitterwochen sind, müssen zwei Mitglieder der Familie Walton ihre Aufgaben übernehmen: Olivia unterrichtet die Kinder im kleinen Schulhaus, und John-Boy soll die Sonntagspredigt anstelle des Reverends halten. Mit großer Aufregung sehen die beiden ihren neuen Aufgaben entgegen - und meistern sie mit Bravour ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen