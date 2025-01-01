Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein schmerzlicher Verlust

WarnerStaffel 4Folge 10
Folge 10: Ein schmerzlicher Verlust

48 Min.

Die Namensvetterin und Nichte Olivias, Olivia Hill, hat bei einem Autounfall ihren Mann verloren. Durch das furchtbare Ereignis ist sie ziemlich aus der Bahn geworfen, und die Waltons beschließen, sie für eine Weile bei sich aufzunehmen. Doch das ist nicht so einfach, wie die Familie es sich vorgestellt hatte. Statt Olivia aufzumuntern, werden sie selbst durch ihre Gegenwart bedrückt und müssen sich zwangsläufig mit dem Thema Schicksalsschläge auseinandersetzen ...

