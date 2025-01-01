Die Waltons
Folge 10: Ein schmerzlicher Verlust
48 Min.
Die Namensvetterin und Nichte Olivias, Olivia Hill, hat bei einem Autounfall ihren Mann verloren. Durch das furchtbare Ereignis ist sie ziemlich aus der Bahn geworfen, und die Waltons beschließen, sie für eine Weile bei sich aufzunehmen. Doch das ist nicht so einfach, wie die Familie es sich vorgestellt hatte. Statt Olivia aufzumuntern, werden sie selbst durch ihre Gegenwart bedrückt und müssen sich zwangsläufig mit dem Thema Schicksalsschläge auseinandersetzen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen