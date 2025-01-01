Die Waltons
Folge 2: Das Genie
43 Min.
Weil John-Boy Probleme im Mathematikunterricht hat, wird ihm von seinem Professor die Hilfe eines jungen Mathe-Genies namens Lyle Thomson vermittelt. Die Waltons freuen sich auf den Gast, doch Lyle macht sich bei ihnen durch seine spitzfindigen Bemerkungen und sein etwas eigenartiges Verhalten schnell unbeliebt. Erst als eine Theateraufführung der Kirchengemeinde auszufallen droht und Lyle spontan hilfsbereit ist und einspringt, ändern sie ihre Meinung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH