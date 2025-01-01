Die Waltons
Folge 6: Jason wird gefordert
43 Min.
Jason hat sein Studium an der Musikhochschule aufgenommen und muss hart dafür arbeiten. Doch auch außerhalb des Konservatoriums hat er eine Menge Aufgaben übernommen: So spielt er gleich in zwei verschiedenen Bands, von denen die eine sogar regelmäßig im Radio auftritt. Die vielen Jobs wachsen Jason zunehmend über den Kopf, doch er erzählt niemandem davon. Eines Tages hält er dem Druck nicht mehr stand und bricht zusammen - zum großen Schrecken der ganzen Familie ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH