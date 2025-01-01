Die Schlacht von San Juan HillJetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 17: Die Schlacht von San Juan Hill
43 Min.
Großvater Sam ist ein großartiger Geschichtenerzähler, und besonders gern schwadroniert er über die legendäre Schlacht von San Juan Hill, an der er teilgenommen hat. Als jedoch ein Treffen der Veteranen bevorsteht, zögert Großvater, dort aufzutauchen - er hat Angst, dass die Abweichungen seiner Geschichten von der Wirklichkeit aufgedeckt werden können. Stattdessen stellt sich jedoch heraus, dass er in Wahrheit ein noch viel größerer Held war als in seinen Erzählungen ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH