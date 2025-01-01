Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Entfremdung

WarnerStaffel 4Folge 12
Folge 12: Entfremdung

48 Min.

Wade Walton ist mit seiner Familie in die Stadt gezogen, nachdem er gezwungen wurde, sein Haus in den Bergen zu räumen. Er betätigt sich in seiner Verzweiflung als Schwarzbrenner, was seine Frau Vera zur Trennung veranlasst. Sie lebt nun vorübergehend bei den Waltons, doch alles nimmt noch ein gutes Ende - allerdings erst, nachdem Wade mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist ... Schließlich beginnt er ein neues Leben mit einem Job in der Sägemühle, und Vera kehrt zu ihm zurück.

