Die Waltons
Folge 7: Die Luftakrobaten
43 Min.
John-Boy, der als Berichterstatter für die Jefferson County News tätig ist, will einen Artikel über die "Luftakrobaten" schreiben, die seit einiger Zeit ihre Kunststücke hoch über Walton's Mountain vorführen. Der bekannteste dieser mutigen Flugzeugakrobaten ist Bobby Storm - wie erstaunt ist John-Boy, als er erfährt, dass Bobby eine Frau ist! Natürlich ist die tollkühne Lady in Walton's Mountain das Tagesgespräch, aber niemand kennt den Grund für ihre Todesverachtung ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH