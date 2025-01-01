Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Die Autopanne

Staffel 4Folge 15
Die Autopanne

Die AutopanneJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 15: Die Autopanne

48 Min.

Olivia macht sich mit Jim-Bob und Elizabeth im Auto auf den Weg, um eine alte Freundin zu besuchen. Auf dem Weg dorthin platzt jedoch ein Reifen. Zwar bleiben die drei Insassen glücklicherweise unversehrt, doch können sie nun nicht mehr weiterfahren. Auf der Suche nach Hilfe laufen sie quer durch den Wald, verlieren sich dabei aus den Augen und verirren sich heillos. Die Familie zu Hause ist natürlich in größtem Aufruhr, als sie erfährt, dass die drei nicht angekommen sind ...

