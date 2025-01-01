Die Waltons
Folge 4: Das Klassentreffen
45 Min.
Eula Mae Hanssen, eine ehemalige Klassenkameradin von John, taucht überraschend bei den Waltons auf und redet auf John ein, er solle die Organisation des bevorstehenden 25-jährigen Klassentreffens übernehmen. John lässt sich mehr oder weniger überrumpeln, bereut aber hinterher seine Zusage. Wie soll er als einfacher Landarbeiter solch ein Fest gestalten? Außerdem ist er nervös, weil er glaubt, nicht so viel erreicht zu haben wie seine erfolgreichen Schulkollegen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen