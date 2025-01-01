Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Staffel 4Folge 11
Folge 11: Das Angebot

42 Min.

In Walton's Mountain soll ein Film gedreht werden, der das Leben der einfachen Leute in den Blue Ridge Mountains dokumentieren soll. Als das Filmteam im Ort eintrifft, stellt John-Boy erfreut fest, dass der Drehbuchautor der ihm bekannte A. J. Covington ist. John-Boy erhält das Angebot, am Drehbuch mitzuarbeiten, weil er die Sprache der Dorfbewohner spricht. Begeistert sagt er zu, und seine erfolgreiche Arbeit verhilft ihm zu einem weiteren Jobangebot ...

