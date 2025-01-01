Die Waltons
Folge 22: Heiratsmarkt für Mary-Ellen
48 Min.
Nach alter Tradition will Großmutter für ihre Enkelin Mary-Ellen einen so genannten "Quilt" anfertigen, eine Patchworkdecke, die die Frauen des Ortes gemeinsam für heiratswillige junge Damen anfertigen und die dann zur Aussteuer gehört. Großmutter lädt all ihre Freundinnen zu diesen gemütlichen Näh- und Plauderstunden ein, und alle sind mit Begeistertung dabei. Nur einer will die Sache nicht gefallen, und das ist Mary-Ellen: Sie fühlt sich durch die Aktion zur Heirat gedrängt ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH