Die Waltons
Folge 23: Das alte Haus
43 Min.
Großmutter Ester kämpft gemeinsam mit den Baldwin-Schwestern gegen den geplanten Abriss eines alten Hauses in Walton's Mountain. Doch Konflikte in der Familie können nicht ausbleiben, denn ausgerechnet John erhält den Auftrag für den Abriss des Whitley-Hauses. Überdies soll John-Boy als Redakteur der örtlichen Zeitung über den Abriss berichten. Zum Glück hat Großvater Sam eine grandiose Idee, wie der Frieden in der Familie wieder hergestellt werden kann ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen