Eine verwegene junge Dame

WarnerStaffel 4Folge 25
Eine verwegene junge Dame

Folge 25: Eine verwegene junge Dame

48 Min.

Selina Linville, eine alte Flamme von John-Boy, kehrt nach Walton's Mountain zurück, nachdem sie einige Zeit im Internat verbracht hat. Die schöne und verwegene Selina hat große Zukunftspläne für sich und John-Boy: Er soll mit ihr nach Spanien gehen und als Kriegsberichterstatter über den Bürgerkrieg schreiben, der dort tobt. Doch obwohl Selina ihn als Feigling bezeichnet, bleibt John-Boy zu Hause, um dort seinen eigenen Krieg zu kämpfen: den gegen die Armut ...

