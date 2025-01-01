Die Waltons
Folge 1: Die neue Zeitung
42 Min.
John-Boy bereitet sich darauf vor, die erste Ausgabe seiner neuen Zeitung, des "Blue Ridge Chronicle", herauszubringen und ist noch auf der Suche nach einer spektakulären Headline. Als der Bürgermeister einen Autocrash verursacht und dies offensichtlich deshalb, weil er wieder einmal betrunken war, scheint der Jungverleger seine Titelzeile gefunden zu haben. Doch in der Familie kommt es zu ernsten Diskussionen darüber, ob man dem Bürgermeister dies antun könne ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
