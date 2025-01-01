Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 16
Folge 16: Erins erste Liebe

Chad Mitchell und Erin sind heftig ineinander verliebt. Chad, der ein Stück Land in Walton's Mountain gekauft hat, möchte ein Haus darauf errichten und Erin heiraten. Olivia und John sind jedoch dagegen, weil Erin erst 16 ist und zuerst die Schule beenden soll. Unterdessen hat Jason seine eigenen kleinen Probleme, als er in Ike Godseys Laden aushilft. Ike muss Verwandte im Nachbarort besuchen und lässt Jason mit der Verantwortung für den Laden allein zurück ...

