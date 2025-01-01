Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Der Traum vom Riesenrad

Staffel 5Folge 15
Der Traum vom Riesenrad

Der Traum vom RiesenradJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 15: Der Traum vom Riesenrad

47 Min.Ab 6

Die Familie ist beunruhigt, als Elizabeth häufig schlimme Träume hat und sogar beginnt zu schlafwandeln. Sie berichtet, dass sie in ihren Albträumen immer wieder das Gefühl hat, in einem Riesenrad zu sitzen, aus dem sie nicht aussteigen kann. John-Boy meint, dass sie vielleicht ein schlimmes Erlebnis auf der Kirmes vor einigen Jahren hatte, denn er erinnert sich, dass er Elizabeth damals gesucht und verstört aufgefunden hatte. Sie konnte nicht erzählen, was sie erlebt hatte ...

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

