Die Waltons

Berufspläne

Staffel 5Folge 18
Berufspläne

BerufspläneJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 18: Berufspläne

42 Min.

Erin ist deprimiert, als sie ihr Abschlusszeugnis bekommt, denn sie weiß nicht, was sie jetzt aus ihrem Leben machen soll. Frustriert vergleicht sie sich mit ihren Geschwistern, die schon früh wussten, wohin ihr beruflicher Weg führen sollte: John-Boy hat schriftstellerisches Talent, Mary-Ellen wollte immer schon Krankenschwester werden, und Jason begeisterte sich von jeher für Musik. Doch Erin wurde in der Familie immer nur als die Hübsche und Nette betrachtet ...

