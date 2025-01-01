Die Waltons
Folge 2: Sorge um Großmutter
47 Min.
John-Boy hat eine Unterredung mit dem Arzt von Walton's Mountain, der den Ort verlassen will, weil seine Patienten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Sie versuchen zwar, sich mit Lebensmitteln zu revanchieren, doch damit kann der Doktor seine eigenen Rechnungen nicht bezahlen. Nur kurze Zeit, nachdem er fortgezogen ist, wird Großmutter krank. Alles deutet zwar darauf hin, dass es sich nur um eine Magen-Darm-Grippe handelt, doch ein Arzt wäre jetzt schon hilfreich ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH