Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Veränderungen

WarnerStaffel 5Folge 14
Veränderungen

VeränderungenJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 14: Veränderungen

42 Min.

Olivia langweilt sich - nicht mit John und den Kindern, sondern mit sich selbst! Sie findet, eine äußerliche Veränderung sei dringend vonnöten, und lässt sich von Corabeth eine Dauerwelle machen. Doch das Ergebnis ist frustrierend: Es bringt die ganze Familie zum Lachen. Großmutter hat andere Sorgen: Sie ist zutiefst gekränkt, weil sie nicht mehr die einzige Organistin in der Gemeinde sein soll. Der Reverend hat Zelda Maynard angeboten, den Dienst mit Großmutter zu teilen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen