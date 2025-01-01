Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weihnachten in Walton's Mountain

WarnerStaffel 5Folge 12
Folge 12: Weihnachten in Walton's Mountain

42 Min.

Olivia bereitet voller Aufregung und Vorfreude das Weihnachtsfest vor, denn sie ahnt, dass es das letzte Fest ist, dass sie im Kreise der gesamten Familie verbringen wird. Das ungemütliche, stürmische Wetter scheint allerdings der Vorstellung von weißer Weihnacht einen Strich durch die Rechnung zu machen. Hinzu kommen einige Pannen, die verschiedene Familienmitglieder andernorts unabkömmlich machen, und so sieht es aus, als müsse Olivia ihren Wunsch begraben ...

Warner
