Die Waltons
Folge 20: Das Inferno
42 Min.
John-Boy gewinnt bei einem Zeitungs-Wettbewerb. Sein Preis: Die Zeitung bezahlt ihm eine Reise, über die er berichten darf, und seine Story erscheint in dem Blatt! Er soll die Landung der "Hindenburg", eines deutschen Luftschiffes, schildern. Doch bei dieser Landung kommt es zur schrecklichen Katastrophe: Die "Hindenburg" stürzt ab und geht in Flammen auf. John-Boy versucht gemeinsam mit anderen Beobachtern, so viele Menschenleben wie möglich zu retten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH