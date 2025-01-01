Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Das Inferno

WarnerStaffel 5Folge 20
Das Inferno

Das InfernoJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 20: Das Inferno

42 Min.

John-Boy gewinnt bei einem Zeitungs-Wettbewerb. Sein Preis: Die Zeitung bezahlt ihm eine Reise, über die er berichten darf, und seine Story erscheint in dem Blatt! Er soll die Landung der "Hindenburg", eines deutschen Luftschiffes, schildern. Doch bei dieser Landung kommt es zur schrecklichen Katastrophe: Die "Hindenburg" stürzt ab und geht in Flammen auf. John-Boy versucht gemeinsam mit anderen Beobachtern, so viele Menschenleben wie möglich zu retten ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen