WarnerStaffel 5Folge 17
Folge 17: John muss sich entscheiden

42 Min.

Da das Geschäft mit Johns Mühle nicht gut läuft, beschließt er, einen Bürojob in der Stadt anzunehmen. Doch vieles missfällt ihm dort: Die Angestellten sitzen den ganzen Tag regungslos in ihre Dokumente vertieft am Tisch. Außerdem darf man kein Fenster öffnen und erst nach Hause gehen, wenn der Chef geht - obwohl Dienstschluss offiziell um 18 Uhr ist. Schließlich erfährt John, dass er nur eingestellt wurde, um einen älteren Mitarbeiter von seinem Platz zu verdrängen ...

