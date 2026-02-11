Die Waltons
Folge 4: Die Bekehrung
47 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6
Ein bekannter Prediger soll in Walton's Mountain auftauchen, was Mutter und Großmutter Walton in freudige Erregung versetzt: Sie hoffen, dass Jason durch den Mann "bekehrt" wird und endlich seinen Job als Pianospieler der örtlichen Bar aufgibt, den sie als Hort des Verderbens betrachten. Auch John Walton könnte eine Bekehrung ihrer Meinung nach gut tun, denn er geht schon lange nicht mehr in die Kirche, sondern behauptet, auf seine eigene Art und Weise an Gott zu glauben ...
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Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH