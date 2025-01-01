Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Ein unruhiger Geist

Staffel 5Folge 21
Ein unruhiger Geist

Ein unruhiger GeistJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 21: Ein unruhiger Geist

47 Min.

Curts Schwester Vanessa trifft ein, um Curt und Mary Ellen zu besuchen. Sie hat mehr als erstaunliche Neuigkeiten: Sie berichtet, dass sie ihren Mann verlassen hat und nun plant, eine Gesangskarriere zu starten. Die musikalische Begabung verbindet sie mit Jason, und was als Austausch künstlerischer Interessen beginnt, entwickelt sich schon bald zu flammender Verliebtheit. Doch als Vanessa einen Sänger aus Nashville und dessen Manager kennenlernt, wendet sich das Blatt ...

