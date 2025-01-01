Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Ben macht Geschäfte

WarnerStaffel 5Folge 24
Folge 24: Ben macht Geschäfte

42 Min.

John-Boy ist frustriert, weil er kurz vor der Fertigstellung seines Romans steht, jedoch keine Zeit findet, ihn wirklich zu beenden. Unterdessen prahlt Ben ihm gegenüber, dass er jederzeit einen guten Job finden könne, und schon bald zeigt sich, was er damit meint: Er wird vom Vater seiner Freundin, der mit Autos handelt, als Verkäufer eingestellt. Ben scheint seine Arbeit wirklich gut zu machen, doch seine Familie findet den Verkaufsdruck, unter dem er steht, fragwürdig ...

