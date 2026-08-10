Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 16: Zu jung zum Sterben
46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Als Sarah nach ihren vier Monate alten Zwillingen Robin und Charlie sieht, ist sie fassungslos: Charlie atmet nicht mehr! Doch jede Hilfe kommt zu spät, und das Baby wird zu Dr. G in die Leichenhalle gebracht. Warum starb Charlie? - Als die Frau von Roman Glabinski nach Hause kommt, findet sie ihren Mann leblos auf dem Boden liegend vor, ihre Kinder sitzen weinend neben ihm. Der Notarzt kann nichts mehr für Roman tun. Nun muss Dr. G seine Todesursache klären.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION