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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Zu jung zum Sterben

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 16vom 10.08.2026
Zu jung zum Sterben

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 16: Zu jung zum Sterben

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Als Sarah nach ihren vier Monate alten Zwillingen Robin und Charlie sieht, ist sie fassungslos: Charlie atmet nicht mehr! Doch jede Hilfe kommt zu spät, und das Baby wird zu Dr. G in die Leichenhalle gebracht. Warum starb Charlie? - Als die Frau von Roman Glabinski nach Hause kommt, findet sie ihren Mann leblos auf dem Boden liegend vor, ihre Kinder sitzen weinend neben ihm. Der Notarzt kann nichts mehr für Roman tun. Nun muss Dr. G seine Todesursache klären.

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