Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 20: Falscher Verdacht
46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Der kerngesunde Garion Barber stirbt im Schlaf. Die Eltern des Achtjährigen sind verzweifelt und hoffen, dass Dr. G herausfinden kann, was mit ihrem Sohn passiert ist. Bei der Autopsie macht die Pathologin eine schmerzliche Entdeckung ... Als eine Nachbarin beunruhigende Geräusche aus dem Apartment von Hank Mosley vernimmt, ruft sie die Polizei. Die Beamten finden den Alkoholiker tot auf dem Boden - nackt und mit Wunden übersät. War es Mord?
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION