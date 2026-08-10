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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödliches Schweigen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 17vom 10.08.2026
Tödliches Schweigen

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 17: Tödliches Schweigen

45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Phil Greene besucht seine Tochter in Florida. Nach einem Sturz klagt er über Bauchschmerzen, die sich im Laufe des Tages steigern. Schließlich bricht er zusammen und stirbt in der Notaufnahme. Für Dr. G wird die Klärung der Todesursache knifflig, denn die Familie will keine Autopsie ... Judith Kerchner ist kerngesund, als sie plötzlich tot in ihrem Blumenladen zusammenbricht. Dr. G muss sehr genau hinsehen, um die Ursache für Judiths frühes Ableben zu finden.

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