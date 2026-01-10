Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Eine Welt voll Schmerz

sixxStaffel 5Folge 12
Eine Welt voll Schmerz

Eine Welt voll SchmerzJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 12: Eine Welt voll Schmerz

43 Min.Ab 12

Der Familienvater Jeff wird nach einem Selbstmordversuch eingeliefert. Seit Jahren leidet er chronisch unter heftigen Schmerzen, kein Arzt konnte ihm helfen. Nun übernimmt House den Fall, dessen Bein zurzeit auch sehr weh tut. Das Team überprüft diverse Vermutungen, doch es misslingt auch ihnen, eine Diagnose für Jeffs Leiden zu finden - im Gegenteil, die Qual wird schlimmer. Jeff unternimmt einen erneuten Suizidversuch. Derweil werden sich Dreizehn und Foreman immer vertrauter.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen