Dr. House
Folge 12: Eine Welt voll Schmerz
43 Min.Ab 12
Der Familienvater Jeff wird nach einem Selbstmordversuch eingeliefert. Seit Jahren leidet er chronisch unter heftigen Schmerzen, kein Arzt konnte ihm helfen. Nun übernimmt House den Fall, dessen Bein zurzeit auch sehr weh tut. Das Team überprüft diverse Vermutungen, doch es misslingt auch ihnen, eine Diagnose für Jeffs Leiden zu finden - im Gegenteil, die Qual wird schlimmer. Jeff unternimmt einen erneuten Suizidversuch. Derweil werden sich Dreizehn und Foreman immer vertrauter.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren