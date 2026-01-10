Dr. House
Folge 5: Glückszahl 13?
43 Min.Ab 12
Eine Frau, mit der Dreizehn einen One-Night-Stand hat, bricht mit einem epileptischen Anfall zusammen. Ihre Kollegen und House übernehmen den Fall. Sie vermuten zunächst, dass Spencers Kollaps von Drogen herrührte, die sie kurz zuvor nahm. Doch wie sich herausstellt, war ihr gesundheitlicher Zustand bereits zuvor sehr ernst. Sie hatte sich Dreizehn als Gespielin ausgesucht, um von House behandelt zu werden. Und auch die Assistenzärztin gerät bald ins Visier ihres Chefs.
