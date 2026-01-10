Dr. House
Folge 15: Der Glaube geht fremd
42 Min.Ab 12
Der junge Priester Daniel Bresson hat eine Jesus-Erscheinung, nachdem er zu viel getrunken hat. Eigentlich kein Notfall, doch House nimmt den Fall an und erklärt Dreizehn und Foreman, dass er erst wieder einen ernsten Fall annimmt, wenn die beiden nicht mehr als Paar für ihn arbeiten. Als beide sich weigern, zu gehen, feuert er Foreman. Kurz darauf wird der Gottesmann plötzlich interessant für House: Bresson ist jüngst nach einer tiefen Krise vom Glauben abgefallen.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
Copyrights:© Universal Studios Limited
