Staffel 5Folge 2
Folge 2: Krebs oder nicht?

42 Min.Ab 16

Vier Menschen kollabieren und sterben. Wie sich herausstellt, wurden allen vor fünf Jahren Organe desselben Spenders transplantiert. Das Team von House holt eine Frau, Apple, die die Hornhaut des Spenders bekommen hat, in die Klinik, um sie zu retten. Dazu nehmen Dreizehn, Kutner und Taub die Lebensumstände der Verstorbenen unter die Lupe und versuchen, die Todesursache zu diagnostizieren. House ist indes anderweitig beschäftigt: Er will einen Ersatzfreund für Wilson finden.

