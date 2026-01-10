Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Ultima Ratio

sixxStaffel 5Folge 9
Ultima Ratio

Ultima RatioJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 9: Ultima Ratio

48 Min.Ab 16

Ein Mann namens Jason kommt bewaffnet in die Notaufnahme und nimmt House, Dreizehn, eine Schwester und einige Patienten als Geisel. Er manövriert alle in Cuddys Büro und stellt seine Forderung: Nachdem kein Arzt seine rätselhafte Krankheit diagnostizieren konnte, möchte er von House behandelt werden. Gegen die Vielzahl von Jasons Symptomen muss er diverse Mittel anwenden. Damit ihn der Arzt dabei nicht austrickst, verlangt er, dass House die Arzneien an anderen Patienten testet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen