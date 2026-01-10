Dr. House
Folge 9: Ultima Ratio
48 Min.Ab 16
Ein Mann namens Jason kommt bewaffnet in die Notaufnahme und nimmt House, Dreizehn, eine Schwester und einige Patienten als Geisel. Er manövriert alle in Cuddys Büro und stellt seine Forderung: Nachdem kein Arzt seine rätselhafte Krankheit diagnostizieren konnte, möchte er von House behandelt werden. Gegen die Vielzahl von Jasons Symptomen muss er diverse Mittel anwenden. Damit ihn der Arzt dabei nicht austrickst, verlangt er, dass House die Arzneien an anderen Patienten testet.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
