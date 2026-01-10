Dr. House
Folge 8: Vorsicht vor Geschwistern
43 Min.Ab 12
Die 16-jährige Sophia wird eingeliefert: Die junge Fabrikarbeiterin ist zusammengebrochen und hat Blut gespuckt. Für das Team um House gestaltet sich die Diagnose jedoch schwierig, da die Patientin sie fortwährend belügt. Die Behandlung wird zudem dadurch erschwert, dass House Foreman den Fall übergibt: Denn der untersucht nebenbei außerdem einen vierjährigen Jungen - und plötzlich werden beide Patienten zum Notfall.
