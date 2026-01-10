Dr. House
Folge 13: Umwege
43 Min.Ab 12
Die Sonderschul-Lehrerin Sarah hat Blut gehustet und ist zusammengebrochen. Cameron, die Cuddy als Klinikchefin vertritt, übergibt House den Fall. Während sein Team versucht, die mysteriöse Krankheit der Patientin zu diagnostizieren, hat der geniale Arzt andere Pläne: Er will Cameron auf die Probe stellen und verlangt ihre Einwilligung in eine riskante Behandlung. Cuddy ist zu Hause bei ihrem Adoptivbaby. Sie macht sich Vorwürfe, weil sie noch keine Verbindung zu Rachel spürt.
