Dr. House
Folge 16: Sanfte Seite
43 Min.Ab 12
Der 13-jährige Jackson ist bei einem Basketball-Spiel zusammengebrochen. Der Junge ist ein genetisches Mosaik, das heißt, er ist mit einem Teil weiblicher DNS geboren. Die Eltern wollen nicht, dass ihr Kind davon erfährt. Das Team von House nimmt sich des Falles an. Dreizehn entwickelt bald eine besondere Bindung zu Jackson. Doch als sein Zustand kritischer wird, will sie die Geheimnistuerei nicht mehr mitmachen. Indes findet Wilson House, als der einen Atemstillstand hat.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren