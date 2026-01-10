Dr. House
Folge 18: Wenn die Katze kommt ...
43 Min.Ab 16
In dem Altenheim, in dem Pflegerin Morgan arbeitet, lebt eine Katze, die oft bei Menschen schläft, die kurz darauf sterben. Als sich das Tier eines Tages zu ihr legt, lässt sie sich unter einem Vorwand in die Klinik einliefern. Dort soll House herausfinden, an welcher tödlichen Krankheit sie leidet. Der zynische Arzt hält jedoch Morgans Aberglauben für behandlungsbedürftig, und will die Hellsichtigkeit der Katze widerlegen - bis die Patientin tatsächlich ernsthaft krank wird.
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
